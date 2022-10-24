شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ دراسة مباريات الزمالك المحلية والأفريقية قبل مواجهة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، دراسة مباريات الزمالك المحلية والأفريقية للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بالسوبر المصرى.

وبدأ الأهلي اليوم الاستعداد لخوض مباراته أمام الزمالك المحدد لها الجمعة المقبل فى السوبر المصري، والذى سيقام باستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات، من أجل تحقيق البطولة لتكون أول الألقاب التي يحققها الفريق الأحمر تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، واستغلال البداية الجيدة اليت قدمها الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري.

وفاز الأهلي على أسوان بهدف نظيف في ثاني جولات الدوري ليصل إلى النقطة السادسة في المركز الثاني بجدول الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر.

ويسافر فريق الأهلي إلى الإمارات غدا الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة السوبر، بحيث يخوض مرانه صباح الغد على ملعب التتش قبل تناول وجبة الغداء، ومن ثم التوجه إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة التي ستنقلهم إلى أبو ظبي لخوض السوبر المصري، على أن يخوض مرانين في أبو ظبي قبل خوض السوبر المصري.

تتراوح أسعار تذاكر الـVIP في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بين 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم حسب مكان الجلوس فى تلك الفئة.

يذكر أن هذه هى المرة الخامسة التى سيلعب فيها كأس السوبر المصرى فى دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.