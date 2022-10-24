شكرا لقرائتكم خبر عن باسم على يترقب الظهور الأول مع فيوتشر أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب باسم على، الظهير الأيمن الجديد لفريق فيوتشر، أول ظهور له مع الفريق، خلال مباراة الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام، والتى تجمع فيوتشر والمقاولون فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد السلام.

وانضم باسم علي إلى قائمة فيوتشر لأول مرة خلال الموسم الجاري قبل انطلاق الجولة الثانية، وجاءت القائمة التي أعلنها علي ماهر المدير الفني للفريق كالتالي: محمود جنش، محمود جمدي، سعد سمير، محمود مرعي، علي الفيل، جوزيف جوناثان، طارق طه، عمر كمال عبد الواحد، باسم علي، غنام محمد، مهند لاشين، محمد رضا بوبو، بابا بيلو، ناصر ماهر، مصطفى البدري، أيمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي، مروان محسن، عمر السعيد، وحاجي باري.

وكان باسم علي قد انضم إلى فيوتشر خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادماً من المقاولون العرب، بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع ذئاب الجبل.

ويمتلك علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، مسيرة مميزة مع الأندية التي دربها، ونجح صاحب الـ48 عاما في تقديم مستوى وأداء ثابت مع فيوتشر من الموسم الماضي، ليواصل قيادتهم في الموسم الجديد، حيث قاد علي ماهر فريق فوتشر في 40 مباراة، فاز في 20 لقاء وتعادل في 9 مباريات، وتلقى الهزيمة في 11 مباراة أخرى، وتوج مع فيوتشر ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى التي أقيمت الموسم الماضي، كما نجح في قيادة فريقه إلى دور الـ 32 التكميلي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها الحالية.