شكرا لقرائتكم خبر عن بطل رفع الأثقال البارالمبى: طموحى ذهبية أفريقيا وانتظروا بطولة تليق باسم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني محسن، بطل مصر فى رفع الأثقال البارالمبي، عن آخر استعدادات المنتخب الوطني لبطولة أفريقيا المفتوحة التى تستضيفها مصر لأول مرة خلال الفترة من 22 أكتوبر وحتى 31 من نفس الشهر الجارى.

وتعد بطولة بطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبية إحدى مراحل التأهل لدورة باريس البارالمبية 2024، وستقام فعاليات البطولة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال هانى محسن، فى تصريحات صحفية، "إن بطولة أفريقيا المفتوحة فى مصر ضمن مراحل التأهل لأولمبياد باريس 2024 فهذا شىء جيد للغاية، خاصة أن آخر بطولة رفع أثقال أقيمت فى مصر كانت عام 2009".

وأضاف بطل رفع الأثقال، "بدأنا الاستعداد للبطولة فى المركز الأولمبي بإقامة معسكر بداية من 13 أغسطس، حتى الآن، هذه فترة غير كافية ولكن استطعنا أن نضاعف مجهودنا فيها لكى نظهر بصورة جيدة فى ظل إقامة البطولة فى مصر".

وتابع محسن، "يشارك فى البطولة 22 دولة بخلاف مصر، ويشارك أيضًا 164 لاعبًا ولاعبة وهذا عدد كبير، سأواجه العراق، نيجيريا، أوزباكستان، كولومبيا، المغرب، وأيضًا لاعب من مصر، المنافسة صعبة للغاية".

وأضاف، "أضع رقما معينا أحاول تحقيقه فى البطولة دون النظر إلى المنافس، أحدد المنافس والميداليات عندما أصل إلى القمة أكثر، هذه البطولة ثاني محطة لي في التأهل لأولمبياد باريس، و شاركت في بطولة العالم العام الماضي".

وواصل، "أسير خطوة بخطوة حتى أصل لقمة الهرم وهو باريس 2024، أتمنى تحقيق الميدالية الذهبية، هذه ستكون ثالث بطولة أفريقية أشارك فيها، شاركت في 2009 وكانت البطولة في مصر وحققت ميدالية ذهبية، وشاركت في الجزائر عام 2018 وأيضًا حققت ميدالية ذهبية ".

وأردف محسن، "رفع الأثقال من الرياضات المهمة، دائمًا ما تحصد مصر الميداليات في رفع الأثقال، اللجنة البارالمبية تساندنا وعلى رأسهم الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، وأيضًا عماد رمضان أمين الصندوق، وجميع أعضاء مجلس الإدارة يساندونا لكي يظهروا مصر في صورة جيدة من خلال البطولة".

واختتم محسن قائلا، "نعد الجماهير أننا سنظهر بشكل لائق يشرف مصر ويليق باسم مصر، لأن البطولة على أرضنا، سنحصد أكبر عدد من الميداليات الذهبية، وأتمنى تحقيق رقم جديد بالنسبة لي، وأيضًا أتمنى تحقيق ميدالية ذهبية في باريس 2024.