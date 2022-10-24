شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية متنوعة فى مران الأهلى استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانًا بدنيًّا متنوعاً في بداية فقرات المران الجماعي، الذى أقيم صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم دون راحة، بعدما خاض أمس مباراة أسوان في الدوري، وذلك فى إطار الاستعدادات لمباراة السوبر المصري المحدد له مساء اليوم الجمعة المقبل بالإمارات.

وقاد أندريس إندويا مدرب أحمال الفريق اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة بالكرة مع بداية المران.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، على تنفيذ بعض التدريبات الخططية ضمن فقرات المران، قبل أن يختتم التدريبات بتقسيمة مصغرة بمشاركة ثلاث فرق من اللاعبين.

كما أدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع اللاعبين في التتش قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، للحديث عن المرحلة المقبلة.

وفاز الأهلي على فريق أسوان أمس بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.