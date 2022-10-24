شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهاجم الإسماعيلى بـ أحمد الشيخ وأجويرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، التشكيل الأساسى الذى سيخوض مباراة الإسماعيلى، بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى تقام باستاد المحلة.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى .. عمرو شعبان .

خط الدفاع .. مصطفى العش ، معاذ الحناوى ، إيهاب سمير ، محمد " بازوكا " .

خط الوسط .. أحمد الندرى ، حميد ماو ، باولن فوافى ، صلاح " ريكو " .

الهجوم .. عبد الرحمن عاطف " أجوريو " أحمد الشيخ .

وجاء الاحتياطى كالتالى .. محمود الحضري ، محمود علاء ، خالد الاخميمي ، أحمد الجعيدي ، محمود صابر ، يوسف العش، جابريل أوريك ، حسام حسن.