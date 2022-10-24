شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى مع صافرة أحمد حمدى قبل مواجهة غزل المحلة اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم التحكيم الذى سيدير مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة فى الجولة الثانية بمسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها اليوم – الإثنين – فى الساعة الثالثة عصرً على ملعب الأخير بالغربية.

ويدير اللقاء أحمد حمدي حكم ساحة، ويعاونه تامر رشاد مساعد أول وماجد المليجي مساعد ثان وعلى السعيد حكمًا رابعًا، وللفيديو مصطفي مدحت وعلى فتحي.

ويعتبر هذا اللقاء هو الـ 6 الذى يديره أحمد حمدي للإسماعيلي طوال تاريخه، وذلك على النحو التالي..

لعب 5 مباريات، فاز 3 تعادل 1 خسر 1، له 7 أهداف عليه 6 أهداف، كلين شيت مواجهتين

– الدورى العام ..

* يوم 21 فبراير 2016 فاز على طلائع الجيش 2 / 1 بالقاهرة ( مروان محسن وأحمد سمير )

* يوم 16 فبراير 2019 فاز على النجوم 3 / 2 ملعب الإسماعيلى بالقاهرة ( كريم بامبو 2 ومحمود متولى / صلاح أمين 2 فى مرمى فريقه الأسبق )

* يوم 4 ديسمبر 2019 تعادل مع طنطا صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 3 يناير 2021 خسر من مصر المقاصة 1 / 3 بالجبل الأخضر ( شكرى نجيب من ضربة جزاء )

– كأس مصر ..

* يوم 8 ديسمبر 2017 فاز على زد اف سى فى ثمن النهائى 1 / صفر ” بهاء مجدى ”

– الإنذارات لـ 8 لاعبين ..

• إنذار لكلا من سعد حسنى ومحمد أبو المجد ” بوشا ” وبهاء مجدى وعماد حمدى ومصطفى عفروتو والنيجيرى أودا مارشال ومحمود عبد العاطى ” دونجا ” ومحمد هاشم

– ضربة جزاء للإسماعيلي ..

• فى مباراة مصر المقاصة 2021

– ضربة جزاء على الإسماعيلي ..

• فى مباراة مصر المقاصة 2021