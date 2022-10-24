شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة أحمد أيوب مع لاعبى الحرس قبل مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، جلسة مع لاعبيه طالبهم فيها بنسيان مباراة فيوتشر الافتتاحية بالدوري والتى هزم فيها الفريق بهدفين دون رد.

وطالب أيوب من اللاعبين التركيز على حصد نقاط مباراة فاركو المقرر لها الأربعاء المقبل، لا سيما أن الفريق قدم مباراة مميزة فى الجولة الافتتاحية، رغم فارق الإمكانيات مع فيوتشر، وهو ما أشاد به النقاد والمحللون.

وحرص أيوب على تخفيف الضغوط عن اللاعبين قبل مواجهة فاركو، ببث روح الثقة فيهم وثقته التامة في قدرتهم على ردة الفعل واثابت أن الحرس صعد ليبقى بين الكبار وهو الهدف الأول للفريق هذا الموسم.

وأشاد مجلس إدارة نادي حرس الحدود بالمستوي اللائق والشكل المتميز الذي ظهر عليه الفريق تحت قيادة مدربه أحمد أيوب رغم خسارته بثنائية أمام فريق فيوتشير، وطالب مجلس الإدارة اللاعبين بمواصلة خوض المباريات القادمة بنفس هذا الأداء الكبير.

ويرى مجلس الإدارة أن فريق الحرس فاجأ جميع المتابعين خلال مباراته في بداية انطلاق الدوري الممتاز، من خلال الظهور بمستوي عال رغم الفروق الفردية والمالية مع نادي فيوتشير، حيث كان ندا قويًا بفضل المجهود الكبير والتميز الذي بذله المدير الفني وجهازه المعاون، وهو ما يؤكد أن الفريق لن يكون صيدا سهلا، حيث نجح أيوب في اظهار قدرته التدريبية وأسلوب لعبه الهجومي والدفاعي المتميز باظهار هويه للفريق وهو ما أشاد به المحللين عقب نهاية المباراةً..