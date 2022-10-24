شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. اجتماع كولر مع اللاعبين ومحاضرة بالفيديو استعدادا لسوبر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، وشرح كولر بعض النقاط الفنية للاعبين خلال المحاضرة التى استمرت نصف ساعة قبل انطلاق المران.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة السوبر المصري المحدد له مساء الجمعة القادم بالإمارات.

وفاز الأهلي على فريق أسوان أمس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.