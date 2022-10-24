شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلى لمواجهة غزل المحلة.. باسم مرسى وعبدالرحمن مجدى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للإسماعيلى، التشكيل الأساسى الذى سيخوض مباراة غزل المحلة بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى تقام باستاد المحلة.

ويأتى التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى .. محمد فوزى .

خط الدفاع .. حمدى النقاز ، باهر المحمدى ، محمد بيومى ، كريم عرفات .

خط الوسط .. محمد حسن ، عمر الوحش ، أحمد محسن ، أحمد مدبولى .

الهجوم .. باسم مرسى ، عبد الرحمن مجدى .

على مقاعد البدلاء.. أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي ومحمد دسوقي وعماد حمدي ومصطفي فارس ومحمود الشبراوي وصالح جمعه ومحمد الشامي وعبد القادر كوليبالي وحازم مرسي، بينما خرج من القائمة محمد كوكو ونور الزمان الزموري لأسباب فنية.