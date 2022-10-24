شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو ينهى مشاركته فى بطولة الجائزة الكبرى بمانشستر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مشاركة منتخب التايكوندو في منافسات بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت فى مانشستر في الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر الجارى. ونجحت شهد سامي، لاعبة منتخب التايكوندو، فى التأهل لمنافسات دور الـ16 ببطولة الجائزة الكبرى بمانشستر فئة G6 بعد فوزها على لاعبة كندا 2-1، إلا أنها ودعت المنافسات من هذا الدور.

وفيما يخص سيف عيسى فودع البطولة من دور ربع النهائي، وبالنسبة لأحمد الراوى فخسر بدور الـ 16 امام منافسه التركى.

وتضم قائمة المنتخب المصري المشاركة في البطولة 7 لاعبين، 4 أولاد و3 بنات، وهم: أحمد وائل وزن تحت 68 ك، إياد بركات وزن تحت 68 ك، سيف عيسى وزن تحت 80 ك، أحمد راوى وزن فوق 80 ك، شهد سامى، ميسون ايهاب، بالإضافة إلى آية شحاتة.

والجهاز الفنى يضم أسامة سيد مدربا عاما، ومحمد مجدى مدربا، ومحمد عجيزة المشرف العام على المنتخب الأول.