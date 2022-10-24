شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى دورى مراكز الشباب السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إقامة نهائي دوري مراكز الشباب فى نسخته التاسعة السبت المقبل، باستاد القاهرة الدولي، والمقرر أن يجمع بين فريقى مركز شباب الخارجة بالوادى الجديد ومركز شباب البرامون بالدقهلية.

وتوج مركز شباب العمراوي «الإسكندرية» على النسختين الأولى والخامسة، ومركز شباب فيصل «السويس» على النسختين الثالثة والرابعة، ومركز شباب حصة شبشير «الغربية» على النسخة الثانية، وسنتريس «المنوفية» على النسخة السادسة، والنسخة السابعة توُج بها مركز شباب شبرا نبات «الغربية»، والنسخة الثامنة حصل عليها مركز شباب سنتريس"المنوفية".

وكانت مباريات الدور نصف النهائي من دوري مراكز الشباب فى نسخته التاسعة، قد أقيمت بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.