شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يجهز تقريرا عن المحترفين قبل معسكر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، بقيادة محمود جابر، تقريرا فنيا عن اللاعبين المحترفين فى الخارج قبل توجيه الدعوة لهم في معسكر نوفمبر المقبل.

وكشف محمود جابر لليوم السابع أن الجهاز يتابع عن قرب أداء اللاعبين المحترفين، ويختار منهم الأفضل لتمثيل المنتخب، موضحا أن هناك لاعبين مميزين ولكن يوجد بديل لهم فى مراكزهم وهو ما يحرم المنتخب من جهود هؤلاء المحترفين.

وأوضح جابر أنه فضل إلغاء أى معسكر للمنتخب خلال أكتوبر الجاري، حتى يتاح للمنتخب الأولمبي الاستفادة من 7 أو 8 لاعبين من منتخب الشباب ابدى ميكالي رغبته في الاستعانة بهم.

وشدد المدير الفني لمنتخب الشباب على أهمية خوض المرحلة المقبلة بتحديات كبيرة فى ظل تقارب المستويات لمنتخبات القارة، مؤكدا متابعته للتصفيات الجارية تمهيدا للإعلان على المرشحين الـ12 للتأهل لنهائيات بطولة أفريقيا للشباب التى تحتضنها مصر فبراير المقبل.