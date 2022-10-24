شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصرى يجدد ثقته فى إيهاب جلال ويرفض التعامل بالقطعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، ثقته فى الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، خلال الفترة المقبلة، رغم تعثر الفريق بالهزيمة والتعادل فى أول جولتين من عمر مسابقة الدوري العام.

وعقد الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري، جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين عقب نهاية مباراة بيراميدز، والتي جمعت الفريقين أمس، الأحد، بالجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بالتعادل السلبي.

ونقل الحسيني أبو قمر رسالة خاصة من كامل أبو علي رئيس النادي والذي يتواجد خارج البلاد حالياً، للاعبين والجهاز الفني، أكد من خلالها دعم أبو علي للاعبين والجهاز الفني، مؤكداً أن مجلس الإدارة لا يتعامل بالقطعة، كما أعرب أبو قمر عن رضاه عن أداء الفريق أمام بيراميدز، مشيراً إلى ضرورة البناء على الإيجابيات.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم تعديل موعد مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق انبي بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، لتقام على ستاد برج العرب، في تمام الساعة الخامسة مساء السبت المقبل الموافق التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الخامسة مساء الخميس الموافق الثالث من نوفمبر المقبل.

وكان المصري قد استهل مشواره في مسابقة الدوري العام بالهزيمة أما سيراميكا بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل مع بيراميدز في الجولة الثانية سلبياً، ويحصد أل نقطة في رصيده بالمسابقة المحلية.