شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة التجديف تغادر إلى تونس للمشاركة فى بطولة أفريقيا للشواطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة المنتخب المصرى لتجديف الشواطئ إلى تونس للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية الأولى والتى تقام فى الفترة من 27 وحتى 28 أكتوبر الجاري.

ويرأس البعثة عمرو النوري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، وشريف القماطي نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة تجديف الشواطئ بالاتحاد، ويرافقهم ايما بناني المدير الفني للمنتخب المصري لتجديف الشواطئ، وعصام الباجوري إداري البعثة .

وتضم بعثة المنتخب المصري 13 لاعبا ولاعبة، وهم من مريم عبد اللطيف ، و هنا السبكي ، مروان محمد ، علي علاء ، آمنة حسين ، نسرين علي ، محمد علي ، ادهم محجوب ، مروان محمد ، عمر القماطي ، محمد قوطة ، نور الهدى ، زياد مرسي .

ويشارك اللاعبون فى قوارب الفردي سكيف السيدات ، و القارب الفردي سكيف الرجال ، وزوجي مزدوج السيدات ، وزوجي مزدوج الرجال ، و وزوجي مزدوج ميكس متقدم ، وزوجي مزدوج ميكس ناشئين ، و القارب الفردي سكيف ناشئين ، و القارب الفردي سكيف ناشئات ، و زوجي مزدوج ناشئات ، زوجي مزدوج ناشئين.

وتكمن أهمية المشاركة فى البطولة خاصة وأنها مؤهلة لبطولة العالم لتجديف الشواطئ 2023 .