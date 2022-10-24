شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتقدم مركزين فى التصنيف العالمى لسيدات التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت لاعبة التنس المصرية ميار شريف مركزين فى التصنيف العالمي لسيدات التنس، لتصل إلى المركز الـ50 فى التصنيف العالمي بعد تقدمها فى الترتيب، بينما تحافظ البولندية إيجا شفيونتيك على صدارة التصنيف العالمي بينما التونسية أنس جابر في المركز الثاني.

أما على مستوى الرجال، فواصل الإسباني كارلوس ألكاراز تصدره للتصنيف العالمي، بينما حل رافائيل نادال في المركز الثاني ويأتي خلفه النرويجي كاسبر رود.

وكان أفضل مركز حققته ميار شريف في مسيرتها هو الـ 44 عالميا وكان ذلك في يوليو الماضي.

وتحتل ميار شريف في الوقت الحالي المركز 50 عالميا بعد تتويجها بلقب بطولة بارما المفتوحة ذات الـ 250 نقطة، لتحصد اللقب الرابع في مسيرتها على مستوى فردي السيدات، واللقب الثالث هذا العام بعد بطولتي ماربيلا في إسبانيا وكارلسروه في ألمانيا، بعدما تفوقت ميار في المباراة النهائية على اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين بنتيجة 7-5 و6-3.