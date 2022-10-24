شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد وصول الإسماعيلي لملعب المحلة استعدادا لمواجهة الغزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي إلى ملعب غزل المحلة استعدادًا للقاء فريقها فى ثانى جولات مسابقة الدوري المحلي عن الموسم الجديد.

وظهرت علامات الإصرار والتحفيز على وجوه لاعبى الإسماعيلى سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية وتعويض الخسارة بالجولة الماضية من الأهلي.

ومن المقرر أن يعقد الإسباني خوان جاريدو المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين يعقبها إعلان التشكيل الذى سيخوض به المواجهة الجماهيرية والتي تعتبر أحد اللقاءات الكلاسيكية فى المسابقة المحلية.

جدير بالذكر أن الفريق قد خاض معسكراً مغلقاً بمحافظة الغربية استعداداً للقاء المقرر انطلاقه فى تمام الثالثة عصراً بحضور 6 آلاف مشجع مقسمين بالتساوي على كل نادٍ.



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