شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: حسام عبد المجيد يدعم الزمالك أمام الأهلى و"الونش" يغيب 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى خالد الغندور، إن حسام عبد المجيد مدافع فريق الزمالك سيدعم الفريق الأبيض بالمواجهة المقبلة أمام الأهلى فى مباراة السوبر المصرى التى تقام بالإمارات الجمعة المقبل، بعد تواجد اللاعب مع المنتخب الأولمبى خلال مواجهة إيسواتينى بتصفيات الدور الثانى من أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويلتقى الزمالك مع الأهلى في مباراة السوبر المحلى الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد والتى تقام فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأضاف خالد الغندور، خلال تقديمه برنامج اللعبة الحلوة عبر إذاعة "أون سبورت أف أم"، أن محمود حمدى "الونش" مدافع فريق الزمالك سيغيب عن الفارس الأبيض فترة لن تقل عن 6 أشهر، عقب تعرضه للإصابة فى افتتاح مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز أمام سموحة، ومن المقرر أن يتوجه اللاعب إلى إنجلترا خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء جراحة عاجلة، حيث تعد الإصابة من أصعب الإصابات فى كرة القدم.