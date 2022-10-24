شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة فى رسالة ترحيب بجماهير الإسماعيلى: أهلا بكم فى مدينتكم الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى غزل المحلة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك رسالة ترحيب بالإسماعيلى وجماهيرة قبل مباراة الفريقين بعد قليل ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء نص الرسالة كالتالى، "نرحب بالنادي الإسماعيلي وجماهيره فى مدينتهم الثانيـة المحلة الكبرى".

ويستقبل فريق غزل المحلة، فى الثالثة عصر اليوم الاثنين، فريق الإسماعيلى باستاد غزل المحلة بالغربية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث تعادل غزل المحلة مع المقاولون العرب بهدف لمثله فى الجولة الأولى، فيما سقط الإسماعيلى أمام الأهلى فى نفس الجولة.

وطالب اليونانى بابا فاسيلو، المدير الفنى لأبناء المحلة، اللاعبين بضرورة استغلال عاملى الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وأول ثلاث نقاط فى الموسم على حساب الدراويش، كما طالب باستغلال الهجمات التى نتتيح لهم أمام مرمى الإسماعيلى لإنهاء المباراة وعدم منح الإسماعيلى الفرصة لتهديد مرمى المحلة.

وفى المقابل، عكف الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى للدراويش، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الأهلى، وحذر المدافعين من تكرارها، وطالب بضرورة التركيز خلال أحداث المباراة، وخطف الثلاث نقاط والعودة بالفوز الأول فى الدورى من المحلة، وحذر من صحوة أبناء المحلة على أرضهم.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى، فيما يقبع الإسماعيلى فى المركز الخامس عشر بدون نقاط.