شكرا لقرائتكم خبر عن 9 هدافين تركوا بصمة فى مواجهات الإسماعيلى والمحلة قبل مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضيفًا على غزل المحلة فى الثالثة عصر اليوم، الاثنين على ملعب الأخير بالغربية، فى إطار ثانى جولات الدوري العام.

وتعد هذه المباراة واحدة من أهم اللقاءات الجماهيرية التى ينتظرها عشاق الكرة المصرية نظرًا لشعبية الفريقين وقوة وإثارة تلك المباريات المرتقبة.

ورصد الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، خلال هذا التقرير، الأهداف المميزة للفريق فى مرمى غزل المحلة خلال البطولة المحلية التى انطلقت موسم 48 / 49، بذكر أسماء اللاعبين الذين سجلوا الهدف الأول ثم العاشر ثم العشرين فى مرمى المحلة وذلك على النحو التالي ..

* الـ 1 فتحى نافع يوم 19 أكتوبر 56 التى انتهت 1 / 1 بالإسماعيلية.

* الـ 10 أسامه خليل يوم 17 فبراير 75 التى انتهت 1 / 1 بالمحلة.

* الـ 20 محمد حازم يوم 20 نوفمبر 81 التى انتهت 3 / 2 بالإسماعيلية.

* الـ 30 إسماعيل توتو يوم 27 يناير 89 التى انتهت 1 / صفر بالإسماعيلية.

* الـ 40 مجدى الصياد يوم 23 أكتوبر 94 التى انتهت 1 / 1 بالمحلة.

* الـ 50 ممادو كيتا يوم 15 سبتمبر 2000 .. 3 / صفر بالمحلة.

* الـ 60 محمد حمص يوم 30 مارس 2005 التى انتهت 1 / 1 بالمحلة.

* الـ 70 عبد الله السعيد يوم 8 أبريل 2009 التى انتهت 2 / صفر ملعب الإسماعيلى بالقناه.

* الـ 80 أرى بابل يوم 23 يناير 2021 التى انتهت 2 / 2 بالمحلة.