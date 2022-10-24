شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستعين بمواجهتى الأهلى أمام الإسماعيلى وأسوان قبل مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على الاستعانة بمواجهتى الأهلى فى الدورى أمام الإسماعيلى وأسوان، من أجل دراسة المارد الأحمر وطريقة لعب السويسرى كولر المدير الفنى.

وطلب فيريرا من معاونيه تجهيز مباراتى الأهلى فى الجولة الأولى والثانية بالدورى أمام الإسماعيلى وأسوان، ليقوم بمشاهدتها وتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق الأحمر، والعمل على كشف طريقة تفكير المدير الفنى "كولر" قبل المباراة التى ستجمعهما يوم الجمعة المقبل فى الإمارات، على لقب كأس السوبر.

ورفض الجهاز الفني للزمالك منح اللاعبين راحة عقب الفوز على سيراميكا في الدوري الممتاز مساء أمس الأحد. ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر المحلي، المقرر لها الجمعة المقبل فى الإمارات.

وفاز فريق الزمالك على سيراميكا بثنائية دون رد، سجلهما سيف الدين الجزيرى وأحمد فتوح، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ليصبح رصيد الزمالك 6 نقاط، ويتوقف رصيد سيراميكا عند النقطة الثالثة.