شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يغلق صفحة بيراميدز استعداداً لإنبى فى الجولة الثالثة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة إيهاب جلال، صفحة مباراة بيراميدز، التى جمعت الفريقين أمس، الأحد، بالجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بالتعادل السلبي.

وبدأ جهاز المصري الاستعداد لمباراة الفريق المرتقبة أمام إنبي والتي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم تعديل موعد مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وإنبي بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، لتقام باستاد برج العرب، في الخامسة مساء السبت المقبل التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا فى الخامسة مساء الخميس الثالث من نوفمبر المقبل.



وكان المصري قد استهل مشواره في مسابقة الدوري العام بالهزيمة أما سيراميكا بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل مع بيراميدز في الجولة الثانية سلبياً، ويحصد أل نقطة في رصيده بالمسابقة المحلية.