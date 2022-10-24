شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: الصفقات الجديدة ستظهر قوتها فى المباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، أن الفريق البورسعيدى سيخوض مباريات الدوري باستاد السويس بداية من الأسبوع الرابع عقب الانتهاء من الموافقات، بينما المباريات الجماهيرية، مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد، ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأوضح رجب عبد القادر، خلال تصريحات إذاعية برنامج اللعبة الحلوة عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، أن أداء لاعبى المصري مرضٍ بشكل كبير، والصفقات الجديدة ستظهر مع كثرة المباريات وأداء الفريق أمام بيراميدز كان مميزا.

ولعب فريق المصرى البورسعيدى مباريتين في الدورى المصرى الممتاز حتى الآن، تعرض للهزيمة فى الجولة الأولى أمام سيراميكا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وتعادل في الجولة الثانية سلبيا مع بيراميدز .

وبدأ جهاز المصري الاستعداد لمباراة الفريق المرتقبة أمام إنبي والتي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم تعديل موعد مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وإنبي بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، لتقام باستاد برج العرب، في الخامسة مساء السبت المقبل التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا فى الخامسة مساء الخميس الثالث من نوفمبر المقبل.



وكان المصري قد استهل مشواره في مسابقة الدوري العام بالهزيمة أما سيراميكا بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل مع بيراميدز في الجولة الثانية سلبياً، ويحصد أل نقطة في رصيده بالمسابقة المحلية.