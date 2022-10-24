شكرا لقرائتكم خبر عن نكشف حقيقة انتقال أيمن حفنى لنادٍ بالدرجة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل ”الخليج 365” مع جمال الدسوقي، المدير الفنى لنادي دايموند، الذى يخوض منافسات الدرجة الرابعة، لمعرفة حقيقة انتقال أيمن حفنى لاعب الزمالك للنادى الذى يسير بخطى ثابتة في دورى المظاليم.

وقال جمال الدسوقي، فى تصريحات لليوم السابع، إن هناك تواصلا مع أيمن حفني من قبل الإدارة لكن المفاوضات لم تكتمل لضيق الوقت، وإغلاق قائمة الفريق.

وأضاف الدسوقي، "علاقتي بأيمن حفني ممتدة منذ أن كان ناشئًا، لقد دربته فى فريق البدرشين فى بداياته، واكتشفته وقدمته لدوري الأضواء والشهرة، وأرتبط معه بعلاقة وطيدة".

وواصل المدير الفني لنادي دايموند، "الإدارة أيضا ترتبط بعلاقة طيبة مع اللاعب، وحدث تفاوض، لكن لا أعلم لماذا الأمور توقفت، أيمن لاعب كبير وإضافة لأى فريق، وكنت أتمنى أن يتواجد معنا، لكن لا أعلم تفاصيل فشل المفاوضات".

وتابع الدسوقي، "نجحنا فى ضم أحمد جعفر لاعب الزمالك السابق ويلعب معنا منذ بداية الموسم، خاض جولتين وظهر بمستوى مميز، وفاوضنا مصطفى طلعت وإبراهيم صلاح، لكن ضيق الوقت حرمنا من ضمهم".

وأنهى تصريحاته قائلا، "معظم تعاقداتنا تمت من القسم الثاني والثالث، لم نضم أى لاعب من القسم الرابع، الهدف من المشاركة هو الصعود التدريجي حتى الوصول للدوري الممتاز، وتعاقدنا مع لاعب يدعى شهاب أحمد سيكون مفاجأة الموسم وحديث الساعة وهو من مواليد 2001".