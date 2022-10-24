الامارات | الدول العربية التي صوتت لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وصدمة لرياض محرز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد حفل جوائز الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، تتويج مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة بـ"البالون دور" إثر حصوله على 449 نقطة، متفوقاً على السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول السابق والنجم الحالي لفريق بايرن ميونيخ الألماني الذي حل وصيفاً بإجمالي 193 نقطة، في حفل تم خلاله الاعتماد على اختيارات وتصويت 100 صحافي من حول العالم من ضمنهم 13 صحافياً عربياً من الجزائر، البحرين، مصر، السعودية، الأردن، المغرب، فلسطين، لبنان، العراق، عمان، قطر، سورية، وتونس.

ودخل نجمي الكرة العربية المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية في نسختها لعام 2022، إلا أن صلاح اكتفى بالمركز الخامس برصيد 116 نقطة، فيما حل محرز في المركز الـ 12 برصيد أربعة نقاط، خصوصاً أن احتساب النقاط وترتيب اللاعبين المرشحين للجائزة يتم بناء على التصويت الذي يقوم به الصحافيون، حيث يتم منح المصوت للاعبين الخمسة الذين يتم اختيارهم، على ست نقاط للاول وأربعة للثاني وثلاثة للثالث ونقطتين للرابع ونقطة لخياره الخامس والأخير.

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" كواليس تصويت الصحافيين، للجائزة في نسختها لعام 2022، ومن ضمنها اختيارات الصحافيين العرب الذين صوّت 12 منهم للمصري محمد صلاح ضمن قائمة اللاعبين الخمسة الذين رشحوهم للجائزة، باستثناء لبنان التي اختار ممثلها في المراكز الخمسة كل من كريم بنزيمة بالمركز الأول، وروبرت ليفاندوفسكي ثانياً، ثم كيليان مبابي، ساديو ماني، وكيفين دبروين.

في المقابل، غاب رياض محرز عن أصوات جميع الصحافيين العرب بما فيهم الجزائر، مع اقتصار محرز في الحصول على أربعة نقاط جاءت من كرواتيا، حيث جاء محرز في المركز الثاني ضمن اختيارات ممثل كرواتيا خلف الفرنسي كريم بنزيمة.







