الامارات | شرط تين هاغ الوحيد لعودة رونالدو إلى تدريبات مانشستر يونايتد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية عن شرط الهولندي إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد لعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تدريبات الفريق بعد أيام من التصرف المثير للجدل من قبل "الدون" الذي غادر الملعب قبل نهاية مباراة توتنهام غضباً من قرار المدرب بعدم إشراكه في اللقاء.

وقالت الصحيفة إن شرط تين هاغ الوحيد أن يتقبل رونالدو فكرة عدم مشاركته كلاعب أساسي والموافقة على المرونة فيما يخص اللعب مع الفريق، وفي حال رفض رونالدو فإن النادي سيسمح له بالمغادرة إلى نادٍ جديد.

وكان تين هاغ قد صعّد الموقف مع رونالدو واستبعده من قائمة مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وتبدو مشكلة رونالدو مالية بالدرجة الأولى إذ لا يمكن لأي نادٍ آخر تحمل تكلفة اللاعب الذي يتقاضى حالياً نحو 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع لكن مانشستر يونايتد سيبحث عن حلول للتخلص من صداع رونالدو في الشتاء.

يذكر أن رونالدو ردّ على استبعاده من تدريبات مانشستر يونايتد باتخاذ قرار فردي بالتدرب مع الفريق الرديف للنادي وهو ما لم يفعله في مسيرته الاحترافية عندما كان لاعباً في ريال مدريد ويوفنتوس.