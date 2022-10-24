ضربة موجعة لكولر.. ديانج يغيب عن الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، ضربة موجعة قبل مواجهة الزمالك في مباراة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات يوم الجمعة المقبل.

وذكر موقع "القاهرة 24"، نقلاً عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن المالي أليو ديانج، نجم خط وسط الفريق الأحمر، سيغيب عن مباراة السوبر المصري أمام الزمالك بسبب الإصابة.

وقال المصدر إن الفحوصات الطبية التي أجراها ديانج أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية، وبناء على تشخيص حالة اللاعب المالي فإنه خارج حسابات مباراة السوبر أمام الزمالك.

وتعرض ديانج للإصابة خلال مباراة الأهلي أمام أسوان، والتي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفضّل مارسيل كولر استبدال ديانج بعد شكواه من العضلة الخلفية، وهو ما ذكره في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اللقاء مفضلًا عدم المجازفة به.

وكان الأهلي قد حقق فوزاً على حساب أسوان بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، في الجولة الثانية من المسابقة المحلية.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.