مران الأهلي استعداداً للسوبر.. كولر يعقد محاضرة بالفيديو.. وتدريبات بدنية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص كولر على شرح بعض النقاط الفنية للاعبين خلال محاضرة الفيديو التي استمرت لمدة نصف ساعة قبل انطلاق المران.

واجتمع المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع اللاعبين في التتش، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك للحديث عن المرحلة القادمة ومباراة السوبر.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة السوبر المصري المحدد له مساء الجمعة القادم بالإمارات.

وفاز الأهلي على فريق أسوان أمس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مرانًا بدنيًّا متنوعاً في بداية فقرات المران الجماعي، الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد أندريس إندويا مدرب أحمال الفريق اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة بالكرة مع بداية المران.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني على تنفيذ بعض التدريبات الخططية ضمن فقرات المران، قبل أن يختتم التدريبات بتقسيمة مصغرة بمشاركة ثلاث فرق من اللاعبين.

كما أدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق.