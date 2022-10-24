أمير مرتضى يكشف موقف حسام عبد المجيد من مباراة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن حسام عبد المجيد، لاعب المنتخب الأولمبي، سينضم لبعثة الفريق إلى الإمارات للمشاركة في مباراة كأس السوبر أمام الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة المقبل في مباراة كأس السوبر المصري بملعب "هزاع بن زايد" في الإمارات.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة ناديه: "سنقيم معسكرا مغلقا للفريق لمدة 3 أيام قبل مواجهة الأهلي في كأس السوبر وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق اللقب من أجل إكمال ثلاثية الموسم الماضي".

وأتم: "حسام عبد المجيد وباقي لاعبي المنتخب الأولمبي سيتمكنوا من السفر إلى الإمارات للمشاركة في مباراة السوبر".

جدير بالذكر أن حسام عبد المجيد يتواجد حاليا في معسكر المنتخب الأولمبي المشارك بتصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.