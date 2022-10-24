جوارديولا: هالاند بإمكانه كسر الرقم القياسي لصلاح في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن إيرلينج هالاند لاعب الفريق، بإمكانه كسر الرقم القياسي لمحمد صلاح لاعب ليفربول، كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

وسجل النرويجي هدفين خلال فوز السيتي على برايتون بنتيجة 3-1، ليصل إلي الهدف السابع عشر خلال 11 مباراة في الدوري الممتاز.

ويعد النجم المصري محمد صلاح صاحب الرقم القياسي في موسم الـ38 مباراة، حيث سجل 32 هدفا فقط في موسم 2017-18.

وقال جوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "صلاح يحمل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة بموسم واحد في الدوري الإنجليزي بـ32 هدفاً؟ ليس عليك أن تفكر كثيرا، إذا استمر هالاند على هذا الأداء القوي والمعدل التهديفي بكل مباراة سيتخطى هذا الرقم القياسي".

وأضاف: "لكن في كرة القدم يمكن أن تسجل وبعدها بأيام تتوقف عن ذلك، لن تعرف".

وتابع: "هالاند يكون سعيدا عند فوز الفريق والعكس إذا لم نفوز، كل المهاجمين الذين شاهدتهم في مسيرتي مثل صامويل إيتو، ديفيد فيلا، ليونيل ميسي، ليفاندوفسكي، توماس مولر وسيرجيو أجويرو لديهم رغبة هائلة في تسجيل العديد من الأهداف، هذا طبيعي ويجب أن يكون موجود".

واختتم جوارديولا: "أتمني أن يكون هالاند لاعب أفضل في سنوات قليلة، بفضل زملائه هنا".