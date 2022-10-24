أندية الدوري الإنجليزي تقترب من إنجاز تاريخي في بطولات أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أداء مميزا في البطولات الأوروبية هذا الموسم، ما يجعلها قريبا من تحقيق إنجاز تاريخي يندر حدوثه.

وتنافس 7 أندية إنجليزية في البطولات الأوروبية الثلاثة، بواقع 4 أندية في دوري أبطال أوروبا، بجانب فريقين في الدوري الأوروبي، وممثل وحيد لبريميرليج في دوري المؤتمر.

ومع تبقي جولتين حتى نهاية دور المجموعات في البطولات الثلاثة، تبدو جميع الأندية الإنجليزية المنافسة على أعتاب التأهل للأدوار الإقصائية ومواصلة المنافسة على اللقب.

دوري أبطال أوروبا

في دوري أبطال أوروبا ضمن مانشستر سيتي بالفعل تأهله إلى دور الـ16، بعدما جمع 10 نقاط يحتل بها حاليا صدارة ترتيب المجموعة السابعة بفارق 3 نقاط عن وصيفه بروسيا دورتموند.

الهدف المقبل لمانشستر سيتي سيكون الحفاظ على صدارة المجموعة، ما يضعه على الأغلب في مواجهة فريق أسهل في دور الـ16.

ليفربول يحتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف نابولي الإيطالي صاحب الصدارة، فيما تفصله 6 نقاط عن أياكس الهولندي صاحب المرتبة الثالثة.

وبهذا يحتاج الليفر نقطة واحدة من آخر جولتين في دور المجموعات لضمان التأهل إلى ثمن النهائي.

ويبدو موقف توتنهام أقل سهولة، حيث يتصدر المجموعة الرابعة المعقدة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن أولمبيك مارسيليا الفرنسي وسبورتنج لشبونة البرتغالي أقرب ملاحقيه، كما أنه ليس بعيدا أيضا عن أينتراخت فرانكفورت الألماني متذيل الترتيب صاحب الـ4 نقاط.

لكن في الوقت ذاته يملك توتنهام فرصة إخراج سبورتنج من المنافسة إذا فاز عليه في الجولة الخامسة، قبل أن يواجه فرانكفورت في الجولة الأخيرة.

كذلك يتصدر تشيلسي المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة عن وصيفه سالزبورج النمساوي، فيما يأتي خلفهما كلا من ميلان الإيطالي ودينامو زغرب الكرواتي بـ4 نقاط لكلا منهما.

ويلتقي تشيلسي مع سالزبورج في الجولة القادمة، فيما يختتم مشواره بموجهة سهلة نسبيا أمام دينامو زغرب.



الدوري الأوروبي

في يوروباليج تبدو الأمور شبه محسومة لكلا من أرسنال ومانشستر يونايتد، بعدما وضعا قدما بالفعل في الأدوار الإقصائية.

أرسنال يتصدر المجموعة الأولى محققا العلامة الكاملة (12 نقطة) بفارق 5 نقاط عن وصيفه أيندهوفن الهولندي، ليضمن على الأقل التأهل إلى ملحق دور الـ16.

ويحتاج "الجانرز" نقطتين من آخر جولتين لضمان التأهل مباشرة إلى دور الـ16 دون خوض مرحلة الملحق، دون النظر لنتائج أيندهوفن.

أما مانشستر يونايتد فيحتل وصافة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن المتصدر ريال سوسيداد.

وفي حال حصل يونايتد على نقطة واحدة من آخر جولتين، سيضمن على الأقل التأهل للملحق إذا استمر في الوصافة، والوصول لثمن النهائي مباشرة إذا تمكن من خطف الصدارة.

دوري المؤتمر الأوروبي

النسخة الثانية من بطولة دوري المؤتمر تشهد وجود فريق إنجليزي واحد هو وست هام يونايتد، الذي ضمن بالفعل تأهله للأدوار الإقصائية.

ويتصدر وست هام المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، بفارق 6 نقاط عن وصيفه سيلكيبورج النمساوي.

وبهذا يحتاج الفريق اللندني نقطة واحدة لضمان التأهل مباشرة إلى ثمن النهائي دون خوض مرحلة الملحق.