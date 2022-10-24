شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يصطدم بطموحات المقاولون العرب فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق فيوتشر فى السابعة مساء اليوم الإثنين، مع المقاولون العرب على استاد الأهلى والسلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حبث حقق فيوتشر الفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين فى الجولة الأولى، فيما تعادل المقاولون العرب مع غزل المحلة فى نفس الجولة.

وعكف على ماهر، المدير الفنى لفريق فيوتشر، على مراجعة المباراة الماضية للمقاولون العرب أمام غزل المحلة، لتحديد نقاط القوة والضعف لدى ذئاب الجبل قبل اللقاء المرتقب بينهما، وطالب لاعبيه بضرورة مواصلة النتائج الرائعة وتحقيق الثلاث نقاط، وأشاد ماهر بما قدمه الثنائى الجديد عمر السعيد وحاجي باري بعد تسجيلهما فى المباراة الماضية. ومن المتوقع أن يدخل فيوتشر اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد يحيى في حراسة المرمى، محمد رزق، سعد سمير، جوزيف جوناثان، عمر كمال عبد الواحد، مهند لاشين، كريم نيدفيد، غنام محمد، أيمن الصفاقسي، علي زعزع، ومروان محسن.

وفى المقابل، عقد شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب، جلسة فنية مع لاعبى الفريق، طالبهم خلالها بضرورة الالتزام بالمهام الدفاعية إلى جانب الأدوار الهجومية، مع الحذر من خطورة رباعى فيوتشر "حاجي باري، عمر السعيد، ناصر ماهر وبوبو". ومن المتوقع أن يدخل المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، فاروقا نور الدين، أحمد علاء، أمير عابد، احمد الشيمي، عمر فايد، عمر سافيولا، لويس إدوارد، أمادو نياس، جوزيف أوشايا، فادي فريد.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 3 نقاط، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد نقطة واحدة.