شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس تدعيم خط الدفاع في يناير.. ومحمد عبد السلام أبرز المرشحين للعودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بالزمالك، سبق أن أكد أن موسم انتقالات الزمالك انتهى في الميركاتو الصيفى بعد التعاقد مع 10 لاعبين، ولم يتم التدعيم في يناير، إلا إن إصابة الونش أجبرت الإدارة على فتح الملف من جديد، للتعاقد مع مدافع في يناير.

وتدرس إدارة الكرة بالزمالك عدة حلول، أبرزها قيد محمد عبد السلام، مدافع الفريق، الذى تم وضعه على قائمة الانتظار، وعدم التعاقد مع مدافع من خارج الفريق، أو البحث عن مدافع سوبر يتم التعاقد معه في يناير.

وكان الزمالك قد أعلن تعرض محمود الونش للإصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية، وأكدت إدارة الكرة أن "الونش" يحتاج التدخل الجراحي، وسيغيب عن الفريق لفترة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أشهر قبل العودة إلى التدريبات وسيخضع للعملية الجراحية خارج مصر.