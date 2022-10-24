منتخب الشاطئية يواجه أوغندا اليوم فى الجولة الثالثة بأمم أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفى، فى الثانية ظهر اليوم الإثنين، مباراته الثالثة فى دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى موزمبيق أمام منتخب أوغندا.

ووصلت بعثة المنتخب، برئاسة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية، إلى "مابوتو" عاصمة موزمبيق، الأربعاء الماضي، للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحظت بعثة المنتخب بحفاوة واهتمام كبير من السفير المصرى فى موزمبيق وليد المليجي، وكذلك أميرة خفاجة سكرتير أول السفارة التي كانت في استقبال البعثة لتسهيل كافة الإجراءات.

وتضم قائمة اللاعبين لبطولة أمم أفريقيا كلا من: زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفى سمير ومصطفى أحمد ومصطفى صاصا وإسلام احمد وعبد الرحمن حسن الشافعي وهيثم عاطف ومحمد عبد النبي وأحمد الشحات وإسماعيل بهجت والحسيني طه وحسام باولو.