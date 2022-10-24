شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يترقب تحديد مصيره مع الأهلي قبل انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محمد محمود، لاعب وسط الأهلي، حسم مصيره النهائي من البقاء في القلعة الحمراء أو الموافقة على خروجه للإعارة، من أجل البحث عن عرض جديد من أحد الأندية المهتمة بالتعاقد معه في الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعدما خرج اللاعب من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني، والذي أمر بخوض اللاعب تدريبات منفردة بعيدا عن المجموعة الأساسية والاحتياطية.

ويرغب محمد محمود ووكيل أعماله في معرفة مصير اللاعب مبكرا، من أجل البحث عن عرض قوي قبل فتح باب الانتقالات الشتوية، وعدم تكرار ما حدث في الميركاتو الصيفي الماضي بعدما تأخر اللاعب والجهاز الفني في حسم مصيره وترتب عليه فشل انتقاله لأيا من الأندية الراغبة في ضمه، بسبب رفض الأندية دفع مقابل مالي ورغبتها في الحصول على خدمات اللاعب مجانا مقابل دفع قيمة عقده الشخصي.

ورغم مشاركة محمد محمود في مباراة الأهلي الودية يوم الخميس الماضي أمام فريق الشباب لتجهيز اللاعبين الذين لم يخوضوا مباراة الإسماعيلي بافتتاح الدوري، إلا أن اللاعب عاد مجددا لخوض تدريبات منفردة داخل ملعب التتش واستمرار ابتعاده عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وهو ما دفع اللاعب للتفكير في الخروج للإعارة.