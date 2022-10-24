موعد مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك فى الإمارات

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى الوطن العربى مباراة السوبر المصرى التى تجمع الزمالك والأهلي في الإمارات. موعد السوبر المصرى بين الأهلى والزمالكتقام مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية، ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس. أسعار تذاكر الـVIP فى مباراة السوبر المصرى

تتراوح أسعار تذاكر الـVIP في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بين 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم حسب مكان الجلوس فى تلك الفئة.