شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يتدرب فى تركيا استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب الكاراتيه تدريباته اليومية فى تركيا، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى منافسات بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 20 إلى 31 أكتوبر الجارى.

قائمة اللاعبين فى البطولة تضم كلت من: مريم احمد ، جنا وليد ، جنا حازم ، ملك ناجى ، زين الدين محمد ، عبد الله على ، محمد اشرف ، كريم محمد مصطفى ، ياسين أحمد عادل ، عمر أحمد إسماعيل ، جنى خميس ، جنة محمود ، اية أبراهيم ، فاطمة عبد الناصر ، رحمة محمد ، محمود محمد ، ياسين فرحات ، أحمد سامح .

ويرأس البعثة محمد الدهراوى رئيس الاتحاد ويرافقهم سيد نصر نائب رئيس الاتحاد و محمد الحسينى وعصام عبد الرؤوف أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مراد عاصم رئيس جهاز المنتخبات وخالد عبد الستار المدير التنفيذى للاتحاد.

بالإضافة إلى محمد عبد الرحمن و هانى قشطة ، و إبراهيم مجدى ، و سارة عاصم ، و هبة محمد ، و هانى محمود ، أيمن السيد ، و سيد سالم ، مدربين ، و سيد مصطفى ادارى البعثة ، و معد نفسى و أخصائى علاج طبيعى ، و 10 حكام .