شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة علاء عبد العال استعداداته لمواجهة إنبى، المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء بالجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري ، والمقرر إقامتها باستاد جهاز الرياضة ، ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن علاء عبد العال قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا.

ويتطلع علاء عبد العال لقيادة الطلائع لحصد أول ثلاث نقاط فى مسابقة الدوري المصرى بعد تعادله مع الداخلية سلبياً في الجولة الأولى للمسابقة بعد توليه المسئولية الفنية خلفاً لطارق العشرى الذى انتقل لتدريب سموحة بنهاية الموسم الماضى.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه عبد الرحمن شيكا لاعب خط وسط الفريق في مباراة انبى بعدما غاب عن لقاء الداخلية بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الاسماعيلى بالجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصرى بالنسخة الماضية .

ورحل عن صفوف طلائع الجيش كل من مهند لاشين ومحمد بسام وعمرو السيسى ومصطفى الزنارى وعلى الفيل ومحمد شعبان كما انتهت إعارة ميدو جابر ورجب عمران لاعبى سيراميكا، وكازاجى ومحمد جابر لاعبى المصرى البورسعيدى، ومحمد الصباحى لاعب الاتحاد السكندري وكريم الطيب لاعب بيراميدز