شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 24/ 10 / 2022 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الإثنين، 3 مباريات قوية فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بين غزل المحلة والإسماعيلى، والاتحاد السكندرى مع الداخلية، وأخيرا فيوتشر مع المقاولون العرب.

موعد مباراة غزل المحلة والإسماعيلى

فى الثالثة عصرا، يستقبل فريق غزل المحلة نظيره فريق الإسماعيلى باستاد غزل المحلة بالغربية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث تعادل غزل المحلة مع المقاولون العرب بهدف لمثله فى الجولة الأولى، فيما سقط الإسماعيلى أمام الأهلى فى نفس الجولة.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى، فيما يقبع الإسماعيلى فى المركز الخامس عشر بدون نقاط.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 3 نقاط، فى المقابل يحتل فريق الداخلية المركز الثانى عشر برصيد نقطة. موعد مباراة فيوتشر والمقاولون وفى السابعة مساءً، يلتقى فريق فيوتشر مع المقاولون العرب باستاد الأهلى والسلام، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حبث حقق فيوتشر الفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين فى الجولة الأولى، فيما تعادل المقاولون العرب مع غزل المحلة فى نفس الجولة.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى والداخليةوفى الخامسة مساءً، يستضيف فريق الاتحاد السكندرى فريق الداخلية باستاد الإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مرتفعة، حيث عاد الاتحاد بانتصار مهم من أسوان بهدف نظيف فى الجولة الأولى، فى حيت تعادل الداخلية مع فريق طلائع الجيش فى نفس الجولة.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 3 نقاط، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد نقطة واحدة.