شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يبدأ ترتيب أوراقه استعدادا لمواجهة الأهلى فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، التجهيز لمواجهة الأهلى في السوبر المحلى، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل بدولة الإمارات، حيث طلب المدرب من اللاعبين غلق صفحة الدورى والفوز على سيراميكا بثنائية نظيفة فى الجولة الثانية للدورى، والتركيز في لقاء الأهلى والعمل على تحقيق اللقب تحت أي ظروف.

فاز فريق الزمالك على سيراميكا بثنائية دون رد، سجلهما سيف الدين الجزيرى وأحمد فتوح، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد القاهرة، فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ليصبح رصيد الزمالك 6 نقاط، ويتوقف رصيد سيراميكا عند النقطة الثالثة.

كما اجتمع فيريرا مع أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة، من أجل ترتيب سفر بعثة الفريق وتحديد موعد السفر الذى تقرر أن يكون غدًا الثلاثاء، وموعد العودة، والبرنامج الذى سيتم اتباعه خلال التواجد في الإمارات، وحالة السرية التي سيتم فرضها على معسكر الفريق في دبى قبل الصدام مع المارد الأحمر.