شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف سر غياب فيريرا عن المؤتمر الصحفى بعد مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى، المشرف على الكرة في الزمالك، أن سبب عدم حضور فيريرا، المدير الفني للزمالك، في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة سيراميكا التي فاز فيها الأبيض بهدفين نظيفين، هو الاعتراض على العقوبة التي قررتها رابطة الأندية بتغريمه 20 ألف جنيه والاعتراض منه ومن مجلس الإدارة.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات لقناة الزمالك: "فيريرا غاب عن المؤتمر الصحفي عقب مباراة سيراميكا للاعتراض منه ومن مجلس الإدارة على غرامة رابطة الأندية ضده بتغريمه 20 ألف جنيه؛ ولأن لجنة المسابقات قالت إن فيريرا هاجم اتحاد الكرة ورابطة الأندية ومسابقة الدوري، لكننا نحترم النظام واللوائح، ولم يغلط في حق أي طرف، وكلمة تطوير ليست خطأ ولم يقل ما يستوجب عقابه ويجب الاستفادة من المدربين الكبار مثل فيريرا.

وأكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، أن توقف الدوري بالجولتين الثالثة والرابعة سيكون بسبب قمة المناخ، وسيتم إخطار الأندية بالمواعيد الجديدة.

وقال رئيس لجنة المسابقات، خلال مداخلة إذاعية، إنه "تم توقيع غرامة مالية على البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قيمتها 20 ألف جنيه، وإيقاف طاهر محمد لاعب الأهلي مباراتين و10 آلاف جنيه غرامة".

وأضاف حسين: "الزمالك طلب عودة حسام عبد المجيد من المنتخب الأولمبي، ومحمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد، سيكون المسؤول عن الأمر".