شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات بطولة مصر الدولية، لتنس الطاولة، والتى تنظمها مصر سنويا، على أن تستمر حتى 30 أكتوبر الجارى، بصالة استاد القاهرة.

يشارك فى البطولة مختلف الفئات العمرية بداية من تحت 11 و15 و17 و19 سنة، بإجمالى 358 لاعبًا ولاعبة من 22 دولة مشاركة فى المنافسات، وهى: "ألمانيا، هولندا، إيطاليا، إسبانيا، الهند، السعودية، الإمارات، الأردن، الكويت، البحرين، لبنان، قطر، سوريا، كازاخستان، باكستان، بورتوريكو، نيجيريا، الكاميرون، كينيا، ليبيا، تونس، مصر" .

وكشف معتز عاشور، رئيس الاتحاد المصري تنس الطاولة، آخر الاستعدادات الفنية والتنظيم مع الاتحادين الدولي والإفريقي لاستضافة بطولة الدولية، إذ قام بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لخروج البطولة بأفضل صورة، بخلاف تجهيز كافة الأمور المتعلقة باستضافة الوفود القادمة إلى مصر من مختلف أنحاء العالم والتي تضم أيضًا مسئولين من الاتحاد الدولى والاتحادات الأفريقية.