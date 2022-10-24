شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدورى المصرى الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم الإثنين منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الثانى من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلي فى المركز الثالث. ويشارك الأهلي والزمالك فى دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022 ، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر. مواعيد مباريات الجولة الثانية للدوري المصرى الممتاز ​الاثنين 24 أكتوبر 20223:00 غزل المحلة - الإسماعيلي مواعيد مباريات الجولة الثانية للدوري المصرى الممتاز ​الاثنين 24 أكتوبر 20223:00 غزل المحلة - الإسماعيلي

5:00 الاتحاد السكندري - الداخلية

7:00 فيوتشر - المقاولون العرب

الثلاثاء 25 أكتوبر 20225:00 سموحة - البنك الأهلي

7:00 طلائع الجيش - إنبي

الأربعاء 26 أكتوبر 20225:00 فاركو - حرس الحدود القناة الناقلة لمباريات الدوري المصرىتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية