الامارات | تتويج الفائزين في بطولة التحدي الأولى لألعاب القوى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج رئيس اتحاد ألعاب القوى، الدكتور محمد المر، الفائزين في بطولة التحدي الفردية الأولى لألعاب القوى على مدار يومين في نادي ضباط الشرطة بدبي، بمشاركة 557 لاعباً ولاعبة يمثلون 19 نادياً في كل الفئات، حيث شهدت منافسة قوية بين اللاعبين واللاعبات، لاسيما على مستوى المراحل السنية التي أفرزت العديد من العناصر الجيدة لمستقبل المنتخبات الوطنية. ونال نادي حتا المركز الأول في سباق 5000 متر لفئة الرجال، ونادي النصر ذهبية دفع الجلة لفئة الرجال، فضلاً عن ذهبيتي الوثب العالي ورمي القرص للرجال، والشارقة ذهبيتي 100 متر و 4 في 400 متر لفئة الرجال، إضافة إلى ذهبية الوثب الطويل للرجال وذهبية 110 أمتار حواجز، وذهبية الرجال في سباق 100 متر، والشارقة الرياضي للمرأة ذهبيات السيدات في سباقات 100 و1500 متر و5000 متر، بجانب ذهبية السيدات في الوثب العالي والأكاديمية ذهبية 5000 متر، وخورفكان ذهبية 400 متر حواجز لفئة الرجال، والوصل ذهبية سباق 1500 متر رجال، والحمرية بذهبية سباق 400 متر رجال.