الامارات | الهاشمي بطلاً للجولة الافتتاحية في «الميدالية الوطنية الشهرية للغولف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، اللواء «م» الطيار عبدالله الهاشمي، برصيد 35 نقطة، بطلاً للجولة الافتتاحية من موسم 2022-2023 لبطولة الميدالية الوطنية الشهرية، التي ينظمها اتحاد اللعبة، واستضافها أول من أمس، نادي الزوراء في عجمان، برعاية «إي غولف ميغا ستور»، ونافس على ألقاب فئاتها المختلفة 41 لاعباً ولاعبة من أندية الدولة.

كما سجلت المنافسات في فئة الأساتذة (فوق 50 عاماً)، انتزاع حسن القمزي المركز الأول لهذه الفئة بإجمالي 31 نقطة، وذهب لقب أفضل أداء للاعب محمد سكيك، بعد أن أنهى سكيك مضمار نادي الزوراء المكون من 18 حفرة، برصيد «بار» نقطة.

وفي بقية المنافسات، ذهب لقب القسم «إيه» المحدد وفق تصنيفات «0 إلى 14 هانديكاب» إلى سلطان العلي 33 نقطة، ولقب منافسات القسم «بي» المحدد وفق تصنيفات «14-24 هانديكاب» للاعب جلال عباسي 35 نقطة.

وفي المسابقات التشجيعية التي سجلتها الجولة، نجحت لاعبة نادي الزوراء انتصار الريش في انتزاع لقب أطول ضربة، ولقب أقرب كرة إلى الحفرة للاعب راشد النقبي، وحققها عند الحفرة التاسعة.

وانتزعت عائشة الملا لقب فئة السيدات، باحتلالها المركز الأول 38 نقطة، متفوقة بفارق النقطتين عن لاعبة المنتخب الدكتورة رباب الحاج التي حلت بالمركز الثاني، واحتاج لاعب المنتخب الوطني محمد سكيك، إلى 38 نقطة لضمان انتزاع المركز الأول في فئة الناشئين، متفوقاً بفارق الثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني راشد النقبي.