الامارات | 5 أسماء مرشحة لخلافة لاعب العين أربوليدا.. أبرزها بيريرا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى لاعب فريق العين، الكولومبي دانيلو أربوليدا، صدمة شديدة خلال مباراة النصر في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، أول من أمس، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية في وتر أخيل بالقدم اليمنى، ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، بحسب ما أكد ذلك مصدر من النادي لـ«الإمارات اليوم»، وذلك بعد الفحوص الأولية. وكان العين فاز على النصر 3-1. وحظي اللاعب بتصفيق الجماهير لرفع معنوياته، حين تم إخراجه من الملعب على نقالة.

وبين دعوات من قبل أنصار العين في «التواصل الاجتماعي»، إلى إبرام صفقة جديدة، والبحث عن البديل الأفضل للاعب من قائمة الاحتياط، سيكون الضغط كبيراً على المدرب ريبروف خلال الفترة المقبلة لإيجاد حل سريع. ويضم العين مجموعة من الأسماء لتعويض غياب اللاعب، بينها خمسة لاعبين.

ولعب أربوليدا مع العين في 20 مباراة بالدوري، منذ انتقاله إليه يناير الماضي قادماً من شيريف تراسبول المولدوفي كلاعب حر، لتعويض المدافع الدولي التونسي ياسين مرياح، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في كأس العرب، واغتنم الوافد الجديد الفرصة، وزاد من الصلابة الدفاعية للفريق الذي حقق لقبي الدوري وكأس الرابطة، ما دفع النادي للاستقرار عليه، وإنهاء خدمات التونسي، لكن الإصابة الأخيرة مقلقة، وتضع الإدارة أمام العديد من السيناريوهات.

وقال مدرب العين ريبروف في المؤتمر الصحافي: «بدا متألماً، ونحن سننتظر نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها، وأتمنى أن يعود سريعاً إلى قائمة الفريق».

وتسمح المادة 7 الفقرة 3.3.1 من لائحة اتحاد الكرة لفريق العين بالتعاقد مع لاعب جديد خارج فترة القيد التي انتهت بداية الشهر الجاري، في حال أثبت أن إصابة أربوليدا تمنعه من اللعب فترة لا تقل عن ستة أشهر، بشرط أن يكون اللاعب الجديد غير متعاقد مع أي ناد آخر، أو أن عقده انتهى قبل 28 سبتمبر الماضي.

ويتصدر قائمة الأسماء المرشحة بقوة لتعويض غياب أربوليدا، البرازيلي رافاييل بيريرا، إذ يعد الخيار النموذجي، بفضل خبرته مع الفريق، وصغر سنه، والأداء الذي قدمه في الموسم الماضي، حيث لعب أساسياً في 12 مباراة، وبديلاً في ثلاثة لقاءات، وخاص في المجمل 53 مباراة في الدوري خلال أربع سنوات.

أما ثاني الأسماء فهو المدافع محمد شاكر، الذي حل بديلاً للكولومبي، عقب إصابته مباشرة، وشارك في الموسم الماضي في 10 مباريات، و29 بالمجمل منذ انتقاله إلى العين من عجمان، معظمها كان بديلاً، وثالث الخيارات هو المدافع المخضرم محمد أحمد، كونه أقدم اللاعبين في التشكيلة الحالية، إذ يملك 171 مباراة في الدوري، معظمها كأساسي.

ويتمثل الخيار الرابع في سعيد جمعة، إذ سبق وأن شارك كقلب دفاع، وقدم قبل سنوات واحدة من أقوى المباريات ضد الوحدة أمام المهاجم تيغالي، رغم صغر سنه وقتها. ولدى العين فرصة للاستعانة بالمخضرم مهند العنزي، الذي لايزال مرتبطاً بعقد مع العين، لكنه، ومنذ عودته من الإعارة في كلباء، لم يتم تسجيله في القائمة الموسعة للفريق. ولدى العنزي خبرة طويلة مع العين، تمتد إلى 14 عاماً، حقق خلالها إنجازات كبيرة.

• 20 مباراة لعبها أربوليدا مع العين في الدوري منذ الانتقال إليه في يناير 2022.

الأسماء الـ 5

1- البرازيلي بيريرا:

يعد الخيار النموذجي، بفضل خبرته، وصغر سنه، وأدائه الموسم الماضي.

2- محمد شاكر:

دخل بديلاً لأربوليدا في لقاء النصر، ويملك خبرة جيدة مع الفريق.

3- المخضرم محمد أحمد:

واحد من أقدم مدافعي العين، وأكثرهم خبرة بـ171 مباراة.

4- سعيد جمعة:

يقدم مستويات جيدة حين يتم الدفع به، وأظهر ذلك في مباريات كبيرة.

5- المخضرم مهند العنزي:

لعب في العين لـ14 عاماً، لايزال مرتبطاً بعقد مع الفريق، رغم عدم تسجيله في القائمة الموسعة.