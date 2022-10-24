الامارات | جريج بولي بطلاً لسباق مشرف للدراجات الجبلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك 300 متسابق من جنسيات وأعمار مختلفة في «سباق مشرف للدراجات الهوائية الجبلية» الذي نظمه أمس مجلس دبي الرياضي وبلدية دبي، في مضمار الدراجات الجبلية بحديقة مشرف بمنطقة الخوانيج، والذي تم افتتاحه أخيراً ويمر وسط غابة تضم 70 ألف شجرة. وحضر جانب من منافسات السباق أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس علي عمر البلوشي.

وظفر بسباق المحترفين لمسافة 56 كيلومتراً (للرجال) جريج بولي، بزمن 1:55:25 ساعة، ولدى السيدات فازت باللقب راشيل هوبيرت بزمن 2:21:37 ساعة.

وحصل ميجول فيتيرانو على لقب فئة (الدراجة الرملية للرجال)، بينما نالت جوليانا فيتورانو لقب السباق ذاته للسيدات.

وفي سباق الهواة لمسافة 37 كيلومتراً فئة (الدراجة الجبلية للرجال) حل خليفة الكعبي في المركز الأول، بينما فازت مروة الحاج بالمركز الأول عن السيدات.

وضمن فئة (الدراجة الرملية للرجال)، جاء في المركز الأول بيل آينلي، واحتلت سوشين سلغادو المركز الأول في فئة السيدات.

ويمتد مضمار الدراجات الهوائية الجبلية في حديقة مشرف إلى مسافة 50 كيلومتراً، وينقسم إلى ثلاثة مسارات، إذ يبلغ طول المسارين الأخضر والأزرق معاً 20 كيلومتراً، في حين يبلغ طول المسار الأزرق 30 كيلومتراً، وتم تصميمها وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.