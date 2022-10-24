الامارات | المقبالي يحقق رقماً جيداً لمنتخب البولينغ في «أولمبياد الصُم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهلّ منتخب الصُمّ مشاركته في أولمبياد البولينغ المقامة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والتي تحظى بمشاركة 148 لاعباً ولاعبة يمثلون 21 دولة، حيث كانت البداية قويّة وسط منافسة شرسة من أفضل لاعبي العالم لذوي الإعاقة السمعية. وجاءت المشاركة في مسابقات الفردي، حيث تمكن أيمن المقبالي من الحصول على المركز السابع. وبفارق 21 نقطة عن صاحب المركز الرابع المتأهل لنصف النهائي استطاع المقبالي تحقيق 1155 نقطة بمتوسط 192.5 نقطة للضربة، وبهذا العدد من النقاط يكون المقبالي قد حقق رقماً جديداً في إنجاز يُحسب له وللمنتخب في أولى منافسات البطولة.

وقال رئيس بعثة المنتخب عبدالله خليلي، في تصريح صحافي: «المنافسة ستكون قوية في هذا المحفل الأولمبي الكبير، والذي يشهد نخبة من ألمع لاعبي البولينغ»، مؤكداً أن «فترة الإعداد ستؤتي ثمارها، حيث قمنا بتسخير كل الإمكانات وتذليل العقبات وإدخال لاعبينا أجواء البطولات من خلال إقامة معسكرات داخل الدولة قبل المشاركة، ووضع اللمسات النهائية لهم من خلال البرنامج التدريبي الذي قمنا به». ويستأنف المنتخب مشاركته غداً بمسابقة الزوجي، تليها مسابقة الثلاثي فالخماسي، وأخيراً منافسات الأساتذة في اختتام المشاركة.