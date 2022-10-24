الامارات | أرقام غريبة تثير قلق شباب الأهلي رغم الفوز على خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل شباب الأهلي انتصاراته بتغلبه على خورفكان بهدف دون رد، أول من أمس، في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليحتفظ بحظوظه في المنافسة على اللقب، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بينما سجل الفريق خمسة أرقام غريبة، أثارت قلق الجمهور حول قدرة شباب الأهلي على الاستمرار في المنافسة.

ووفقاً لإحصاءات رابطة المحترفين، لم يصنع شباب الأهلي أي فرصة محققة أمام مرمى خورفكان، بينما لم يهدر لاعبوه أي فرصة خطرة طوال اللقاء، في المقابل سددوا 15 كرة، منها كرتان فقط تجاه المرمى، كما أن شباب الأهلي لم يستغل 10 ركلات ركنية، في المقابل تفوق خورفكان في الكرات العرضية بـ30 كرة عرضية، مقابل 19 لشباب الأهلي.

ورغم استحواذ شباب الأهلي بنسبة 53.8% مقابل 46.2% لخورفكان، إلا أن إحصاءات المباراة جاءت متقاربة بشكل كبير بين الفريقين، والأبرز هو أن الهدف الذي أحرزه محمد جمعة بيليه جاء من خطأ ارتكبه مدافع خورفكان خليفة مبارك، ولم يكن من هجمة منظمة لشباب الأهلي.

الأرقام الغريبة لشباب الأهلي:

■ لم يصنع أي فرصة محققة أمام مرمى خورفكان.

■ لم تتح له أي فرصة خطرة.

■ سدد لاعبوه 15 مرة، منها كرتان تجاه المرمى.

■ لم يستغل 10 ركلات ركنية في مباراة خورفكان.

■ تفوق خورفكان على شباب الأهلي في الكرات العرضية.