الامارات | طرح تذاكر بطولة العالم للبادل تنس في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للبادل تنس، التي تستضيفها دبي من 31 الجاري وحتى الخامس من نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن طرح التذاكر أمام الجمهور وعشاق اللعبة من جميع أنحاء العالم.

وقال مدير البطولة، حسن المزروعي، إن «اللجنة المنظمة حرصت على فتح باب شراء التذاكر قبل أسبوع من انطلاق الحدث، حتى يتمكن عشاق البادل تنس من التخطيط المبكّر لحضور فعاليات هذا الحدث العالمي الكبير، الذي يقام في دبي للمرة الأولى».

وأضاف في تصريحات صحافية: «أتمنى أن يبادر الجميع بحجز تذاكرهم في أقرب وقت، وبدء التخطيط لحضور البطولة والاستمتاع بمشاهدة أقوى المنتخبات العالمية وبالأجواء الحماسية التي ستطغى على جميع المباريات».

كما أعلنت اللجنة أن هناك العديد من البرامج والفعاليات المميزة التي تنتظر الجماهير، إذ تنوي تجهيز منطقة فعاليات متنوّعة، وسيتم توزيع العديد من الجوائز طوال أيام البطولة.

وستشهد منافسات البطولة فئتين منفصلتين للرجال والسيدات، حيث من المقرر أن يتنافس 16 منتخباً وطنياً في كل مسابقة، ولأول مرة، ستقدم بطولة العالم جوائز مالية للفائزين تقدر بمليوني درهم.

وتضم مسابقة الرجال منتخبات: الإمارات، الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، تشيلي، الإكوادور، مصر، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، المكسيك، هولندا، باراغواي، البرتغال، إسبانيا وأوروغواي، فيما تضم قائمة المنتخبات التي تخوض منافسات السيدات: الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، تشيلي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، هولندا، باراغواي، البرتغال، إسبانيا السويد، أوروغواي والولايات المتحدة الأميركية.

وكشف حسن المزروعي، عن اكتمال تجهيز الملعب الرئيس لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، الذي يتسع لـ5000 مشجع لاستقبال الجماهير وعشاق البادل تنس في الإمارات من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة ومن خارجها، وتوفير مقاعد ضمن فئات مختلفة لحضور المباريات بأسعار مدروسة.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة العالم قد عقدت اجتماعاً برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، للوقوف على آخر الاستعدادات والترتيبات لهذا الحدث العالمي الكبير.

حضر الاجتماع كل من نائب رئيس اللجنة المنظمة، إسماعيل خوري، وعضوي اللجنة المنظمة، ناصر أمان آل رحمة، وأحمد الخاجه، ومدير البطولة حسن المزروعي، ونائب مدير البطولة، عيسى المرزوقي.

وقامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى موقع البطولة واطلعت على آخر التجهيزات الفنية واللوجستية والتسويقية والإعلامية والأمنية والفعاليات المصاحبة في منطقة الجماهير طوال أيام البطولة.