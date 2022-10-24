الامارات | فوز حتا و«جلف إف سي» وتعادل دبا الحصن مع الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريقا دبا الحصن والإمارات بثلاثة أهداف لكل منهما في قمة الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى، التي أقيمت أمس في ملعب دبا الحصن، في مباراة كان خلالها حارس دبا الحصن أمجد نزار نجماً للمباراة، ليصبح رصيد كل منهما 12 نقطة، حيث يحل الإمارات في المركز الرابع، ودبا الحصن في المركز الخامس، خلفاً للمتصدر الجزيرة الحمراء برصيد 14 نقطة، وحتا الوصيف برصيد 13 نقطة، وهو نفس رصيد الحمرية الثالث.

سجل أهداف دبا الحصن العماني محمد المربوعي من ضربة جزاء في الدقيقة 22، والبرازيلي جواو فيتور 36، والبرازيلي باولينهو 87، وسجل لفريق الإمارات البرازيلي دياكو فارياس 58، ومواطناه واندرسون كوستا 67، وليثيري سيلفا 82.

وفي مباراة ثانية، فاز حتا على بينونة بستة أهداف لهدف، حيث سجل أهداف حتا كل من عبدالله جاسم في الدقيقة 11، والبرازيلي دينيلسون جونيور (24 و40)، والأرجنتيني كوتينهو (45+1)، وسيد خميس 54، وخلفان النوبي 89، بينما سجل هدف بينونة أيمن أبوعلي 44.

واستعاد فريق بينونة نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ الجولة الأولى، بعد فوزه على مضيفه الفجيرة بهدفين مقابل هدف واحد، ليصبح رصيد الفريقين ست نقاط، وفي مباراة ثالثة فاز فريق «جلف إف سي» على الفجيرة 2- 1، حيث سجل لفريق «جلف إف سي» البرازيلي انطونيو كارلوس 3، والايفواري محمد ديوب 58، بينما سجل للفجيرة لاعبه الجزائري عكاشة حمزاوي 51.